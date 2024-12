Video: मोहम्मद शमी ने बल्ले से मचाया बवाल; रोमांचक मुकाबले में बंगाल 3 रन से जीता

Bengal vs Chandigarh SMAT 2024 Match: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 के पहले प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज सोमवार को बंगाल और चंडीगढ़ की टीमों के बीच बेंगलुरु में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में बंगाल की टीम ने चंडीगढ़ की टीमों को 3 रन से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। हालांकि, मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी रहे।

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में चंडीगढ़ के कप्तान मनन वोहरा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बंगाल की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 159 रन जड़ दिये। इस दौरान बंगाल के लिए मोहम्मद शमी ने करीब 190 के स्ट्राइक रेट से 17 गेंदों में 32 रनों की जबर्दस्त नाबाद पारी खेली। उनकी इस पारी में 3 चौके और 2 छक्के भी शामिल रहे। शमी की इस पारी के बदौलत ही बंगाल की टीम 159 रनों के स्कोर तक पहुंच पायी, क्योंकि वह जब बल्लेबाजी करने उतरे थे तो बंगाल का स्कोर 15.1 ओवर में 114/8 था।

32*(17) – A ⚡ cameo by Shami to power Bengal to 159/9! 🔥🤩

Now that’s another way to #PlayWithFire#SMATpic.twitter.com/MeqGVGlnwK

