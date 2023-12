Year Ender 2023: यूट्यूब पर Chandrayaan-3 ने सबको पछाड़ा, जानिए इस साल लोगों ने सबसे ज्यादा क्या देखा?

Year Ender 2023: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर चंद्रयान-3 सफल लैंडिंग से इतिहास रच दिया था। इस ऐतिहासिक क्षण को इसरो ने अपने यूट्यूब अकाउंट पर लाइव स्ट्रीम भी किया था। जो साल 2023 का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो बन गया है।

दरअसल, चंद्रयान-3 सफल लैंडिंग के कार्यक्रम के वीडियो Chandrayaan-3 Mission Soft-landing LIVE Telecast पर 8.6 मिलियन यूजर्स एक समय पर लाइव जुड़े थे। ये यूट्यूब की एकमात्र ऐसी लाइव वीडियो स्ट्रीम थी जिसमें इतने लोग एकसाथ एकसमय पर जुड़े थे। वर्तमान में इस वीडियो पर 79 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं।

दूसरे नंबर पर राउंड टू हैल चैनल से अपलोड किया गया ‘Men on Mission’ वीडियो रहा। इसके अलावा तीसरे नंबर पर UPSC – Stand Up Comedy Ft. Anubhav Singh Bassi, चौथे नंबर पर Daily Vloggers Parody by CARRYMINATI और पांचवे नंबर पर Sasta Big Bosss 2 | Parody | Ashish Chanchlani है।

साल 2023 में सबसे ज्यादा देखी गई लाइव स्ट्रीम्स वीडियो

ISRO Chandrayaan3: 8.06 मिलियन यूजर्स

Brazil vs South Korea: 6.15 मिलियन यूजर्स

Brazil vs Croatia: 5.2 मिलियन यूजर्स

Vasco vs Flamengo: 4.8 मिलियन यूजर्स

SpaceX Crew Demo: 4.08 मिलियन यूजर्स