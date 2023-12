MP CM Oath Ceremony Live : मध्यप्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री बने डॉ. मोहन यादव, पद व गोपनीयता की शपथ ली

भोपाल। मध्यप्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (19th Chief Minister of Madhya Pradesh Dr. Mohan Yadav) बुधवार को सीएम पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल (Governor Mangubhai Chhaganbhai Patel) मोहन यादव (Mohan Yadav) को सीएम पद की शपथ दिलाई है। मोहन यादव (Mohan Yadav) के बाद मध्‍य प्रदेश के राज्‍यपाल ने जगदीश देवड़ा (Jagdish Deora) और राजेंद्र शुक्‍ल (Rajendra Shukla) को डिप्‍टी सीएम पद की शपथ दिलाई।

