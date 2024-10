Shaktimaan के लिए Ranveer Singh को Mukesh Khanna ने किया रिजेक्ट, न्यूड फोटोशूट को बताई वजह... को

टीवी के शक्तिमान मुकेश खन्ना अब ‘शक्तिमान’ (Shaktiman) पर फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका ऐलान वह काफी पहले कर चुके हैं। मुकेश सोनी पिचर्स (Mukesh Soni Pitchers) के साथ मिलकर इस फिल्म को बनाने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म में रणवीर सिंह शक्तिमान (Shaktiman) का रोल निभाने वाले हैं।

एक्टर का नाम कई रिपोर्ट्स में सामने आया है, लेकिन अब मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) ने रणवीर सिंह को रिजेक्ट कर दिया है। इस बात का खुलासा खुद मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) ने एक इंटरव्यू में किया है। दावा है कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh) फिल्म शक्तिमान ( Shaktimaan) में लीड रोल निभाना चाहते हैं और इसके लिए वह काफी पापड़ बेल चुके हैं, लेकिन मुकेश खन्ना उन्हें फिल्म में लेने के लिए तैयार नहीं हैं।

मुकेश खन्ना ने बॉलीवुड ठिकाना को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि वह रणवीर सिंह को इस फिल्म के लिए रिजेक्ट कर चुके हैं। मुकेश ने कहा, ‘वह बेचारा तीन घंटे तक मेरे सामने बैठा रहा। लेकिन उसके चेहरे पर यह झलक ही नहीं रहा कि शक्तिमान का किरदार निभाने के लिए क्या चाहिए। ऐसा लग रहा है कि वह किसी को धोखा देगा। लेकिन वह एक शानदार अभिनेता हैं।’

130 crore Indians will together get the opportunity to watch Shaktiman on DD once again. Wait for the announcement. pic.twitter.com/MfhtvUZf5y

