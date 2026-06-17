मुंबई में पानी का संकट गहराया, 12 साल में सबसे सूखा जून

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इन दिनों पानी की बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। जून का आधा महीना बीत जाने के बावजूद शहर में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई है। हालात ऐसे हैं कि शहर को पानी देने वाले प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर तेजी से घट गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं और औद्योगिक तथा व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए पानी की आपूर्ति में कटौती शुरू कर दी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मानसून की रफ्तार धीमी होने के कारण महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई है। इसका सीधा असर जलाशयों पर पड़ा है। नगर प्रशासन का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो पानी बचाने के लिए और सख्त फैसले लेने पड़ सकते हैं।

हालांकि मौसम विभाग को उम्मीद है कि महीने के आखिर तक मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा, जिससे स्थिति में सुधार आ सकता है। फिलहाल मुंबई के लोगों से पानी का सीमित उपयोग करने और अनावश्यक बर्बादी रोकने की अपील की जा रही है।