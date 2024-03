Watch : हनुमान चालीसा बजाने पर मुस्लिम युवकों ने दुकानदार को पीटा, 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

Fighting over playing Hanuman Chalisa in Bengaluru : कर्नाटक (Karnataka) की राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) में कथित तौर पर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) बजाने पर एक शख्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ मुस्लिम युवक एक मोबाइल शॉप के मालिक के साथ बहस के बाद मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, यह घटना बेंगलुरु (Bengaluru) के नगराथपेट इलाके की है, जहां रविवार शाम 6 मुस्लिम युवकों के गुट ने मुकेश नाम के एक दुकानदार पर हमला कर दिया। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि सिद्दन्ना लेआउट के पास रविवार शाम ‘अज़ान’ के समय एक दुकानदार और कुछ लोगों के बीच बहस हो गई। वह दुकानदार जोर से गाना बजा रहा था, जिस पर कुछ मुस्लिम युवकों ने उसे टोका तो बहस शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने दुकानदार को पीट दिया। हमले के बाद पीड़ित को इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया।

Mukesh, a Mobile phone shopkeeper was allegedly attacked by radical Islamists just for playing Hanuman Chalisa in month of ramzan in Nagarpeth, Bengaluru.

Fellow shopkeepers protested and FIR has been lodged at Halasuru gate PS.

Congress ruled state 🤡

