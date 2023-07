Opposition Meeting : विपक्षी दलों की बेंगलुरु में होने वाली बैठक की नई तारीख का एलान, अब इस दिन होगी महाबैठक

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) को लेकर एकजुट हुए विपक्षी दलों की दूसरी महाबैठक अब 17-18 जुलाई को बेंगलुरु (Bengaluru) में होगी। पटना में आयोजित बैठक में मौजूद सभी राजनीतिक दलों को कांग्रेस की ओर से आमंत्रित किया गया है। बता दें कि आज सुबह ही इस बैठक के स्थगित होने की बात सामने आई थी।

केसी वेणुगोपाल ने किया ट्वीट

After a hugely successful All-Opposition meeting in Patna, we will be holding the next meeting in Bengaluru on 17 and 18 July, 2023.

We are steadfast in our unwavering resolve to defeat the fascist and undemocratic forces and present a bold vision to take the country forward.

— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) July 3, 2023