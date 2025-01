Varanasi News : वाराणसी को गंगा घाट में बड़ी नाव की टक्कर से पलटी छोटी नाव, छह यात्रियों को किया गया रेस्क्यू

वाराणसी। यूपी के वाराणसी जिले में दशाश्वमेध घाट (Dashashwamedh Ghat) के पास स्थित मानमंदिर घाट (Manmandir Ghat) के सामने शुक्रवार को एक बड़ी नाव से टक्कर के बाद छोटी नाव पलट गई है। जिससे छोटी नाव डूबने लगी। इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई। नाव में सवार लोग शोर मचाने लगे। इस बीच नाव पलटने की सूचना पर आनन- फानन जल पुलिस (Water Police) के साथ ही एनडीआरएफ (NDRF) के जवान मौके पर पहुंचे और सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया। नाव में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

VIDEO | Uttar Pradesh: A boat capsizes in Ganga River in #Varanasi. Several people rescued.

