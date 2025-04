Video : राहुल गांधी, बोले-नेहरू ने भारतीयों डर का सामना करना और सच्चाई के लिए खड़ा होना सिखाया

नई दिल्ली। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू (Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru) ने हमें राजनीति नहीं सिखाई। उन्होंने हमें डर का सामना करना और सच्चाई के लिए खड़ा होना सिखाया। उन्होंने भारतीयों को उत्पीड़न का विरोध करने और अंततः स्वतंत्रता का दावा करने का साहस दिया। उनकी सबसे बड़ी विरासत सत्य की उनकी अथक खोज में निहित है। एक सिद्धांत जिसने उनके द्वारा समर्थित हर चीज को आकार दिया। यह बात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi) ने एक इंटरव्यू में कही।

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 19, 2025