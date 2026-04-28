IPS अजय पाल शर्मा पर भड़के अखिलेश, कहा- जीरो टॉलरेंस सिर्फ अपराधियों के नहीं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी होना चाहिए

IPS Ajay Pal Sharma's Viral Video : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में ऑब्ज़र्वर के तौर पर तैनात उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा विवादों में घिर गए हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जानेवाले शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वो टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर खान को कड़े शब्दों में नसीहत देते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसको लेकर देश की सियासत गरमाने लगी है। वहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर तल्ख टिप्पणी की है।
IPS Ajay Pal Sharma’s Viral Video : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में ऑब्ज़र्वर के तौर पर तैनात उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा विवादों में घिर गए हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जानेवाले शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वो टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर खान को कड़े शब्दों में नसीहत देते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसको लेकर देश की सियासत गरमाने लगी है। वहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर तल्ख टिप्पणी की है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “बंगाल चुनाव के दौरान ऑब्ज़र्वर बने, उप्र के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का जो अभद्र वीडियो सरेआम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश सरकार के शासन-प्रशासन की छवि बेहद क्षतिग्रस्त हुई है साथ ही भाजपा सरकार के तथाकथित ‘महिला सम्मान’ व ‘नारी वंदन’ के दावों की पोल भी महिलाओं के सामने पूरी तरह खुल गई है। भाजपा शासन-प्रशासन में ऐसे व्यक्ति व अधिकारी अपवाद नहीं है। नारी को लगता है कि जिनके हाथ में महिला सुरक्षा की बागडोर है अगर वो ‘ऐसे’ हैं, तो हमारी सुरक्षा कैसे होगी।”
बंगाल चुनाव के दौरान ऑब्ज़र्वर बने, उप्र के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का जो अभद्र वीडियो सरेआम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश सरकार के शासन-प्रशासन की छवि बेहद क्षतिग्रस्त हुई है साथ ही भाजपा सरकार के तथाकथित ‘महिला सम्मान’ व ‘नारी वंदन’ के दावों की पोल भी महिलाओं के सामने पूरी तरह…
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 28, 2026
अखिलेश ने आगे लिखा, “आज भाजपा से जुड़ी हर नारी शर्मिंदा है क्योंकि बहन-बेटियां तो उनके घरों में भी हैं। देखते हैं इनका निलंबन-बर्ख़ास्तगी कितनी जल्दी होती है। इसका सीधा संबंध मुख्यमंत्री जी की छवि से जुड़ा है। इस अधिकारी के ख़िलाफ़ जैसी कार्रवाई होगी वो तय करेगी कि मुख्यमंत्री जी का इस मामले में ख़ुद का रुख़ कैसा है। वैसे इतना सब कुछ उजागर होने के बाद तो मुख्यमंत्री जी भी मन मारकर ही सही, अनुशासनात्मक-दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और अपने इस ‘विशेष कृपा प्राप्त’ को बचाने के लिए ये नहीं कहेंगे कि ये वीडियो ‘एआई’ जेनरेटेड है। ज़ीरो टॉलरेंस सिर्फ़ अपराधियों के ख़िलाफ़ नहीं ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ भी होना चाहिए।”
इससे पहले सपा प्रमुख ने अजय पाल का वीडियो शेयर किया था और उन्होंने लिखा, “प. बंगाल में भाजपा ने ऑब्जवर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किये हुए अपने एजेंट भेजे हैं लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं। दीदी हैं, दीदी रहेंगी! सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी-साथियों के इन जैसे ‘एजेंडों के एजेंटों’ की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जाँच होगी और बेहद सख़्त दंडात्मक कार्रवाई भी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम न इन्हें भागने देंगे, न भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए क़ानूनी सज़ा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख़्शे नहीं जाएंगे!”
प. बंगाल में भाजपा ने ऑब्जवर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किये हुए अपने एजेंट भेजे हैं लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं। दीदी हैं, दीदी रहेंगी!
सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी-साथियों के इन जैसे ‘एजेंडों के एजेंटों’ की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जाँच होगी और बेहद सख़्त… pic.twitter.com/MlQuCiSn3p
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 27, 2026
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