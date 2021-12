न पंच बदले, न मंच बदला, किसानों-मजदूरों ने हकों के लिए संघर्ष किया : राकेश टिकैत

तीनों कृषि कानूनों (all three agricultural laws) की वापसी के बाद भी किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसान एमएसपी पर कानून (Law on MSP) बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक एमएसपी पर कानून (Law on MSP) नहीं बनेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।