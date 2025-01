New BCCI Secretary: देवजीत सैकिया बीसीसीआई के नए सचिव चुने गए, जय शाह की जगह लेंगे

Devajit Saikia New BCCI Secretary: दुनिया के सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई को अपना नया सचिव मिल गया है। देवजीत सैकिया (Devajit Saikia) बोर्ड के नए सचिव चुने गए हैं। इससे पहले बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सैकिया को बोर्ड का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया था। साथ ही प्रभतेज सिंह भाटिया (Prabhtej Singh Bhatia) को बीसीसीआई का नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

दरअसल, देवजीत सैकिया (Devajit Saikia) का बीसीसीआई सचिव चुना जाना तय माना जा रहा था क्योंकि इस पद के लिए नामांकन करने वाले वह एकमात्र उम्मीदवार थे। सैकिया को सचिव चुनने का फैसला बीसीसीआई की विशेष आम बैठक (SGM) के दौरान हुआ। असम क्रिकेट एसोसिएशन ने एक्स पोस्ट के जरिये सैकिया को बीसीसीआई सचिव चुने जाने की बधाई दी है। एसोसिएशन ने लिखा, “असम क्रिकेट बिरादरी के लिए ऐतिहासिक दिन… असम क्रिकेट एसोसिएशन श्री देवजीत सैकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव के रूप में उनके निर्वाचन पर हार्दिक बधाई देता है।”

Historic Day for Assam Cricket Fraternity

Assam Cricket Association extends its warmest congratulations to Mr Devajit Saikia, on his election as the Secretary of the Board of Control for Cricket in India (BCCI).

1/2 pic.twitter.com/qZscXMZkFi

— Assam Cricket Association (@assamcric) January 12, 2025