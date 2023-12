New CM of Rajasthan: राजस्थान में भाजपा विधायक दल की बैठक आज, सीएम के नाम हो सकता है ऐलान

New CM of Rajasthan: चार राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए गए थे, जिसमें भाजपा ने मध्य-प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बाजी मारी थी। इन तीनों राज्यों में जीत हासिल करने के बाद भाजपा ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएम का ऐलान कर दिया है। हालांकि, राजस्थान (Rajasthan New CM) में अभी साफ नहीं हो पाया है कि सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा? इस सवाल का जवाब आज मंगलवार को मिलने की उम्मीद है।