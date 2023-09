Jaguar Land Rover ने भारत में उतारी सुपर लग्जरी SUV, जानिए जबर्दस्त फीचर्स लैस इस कार की कीमत

New Range Rover Velar Launched in India: लग्जरी कार निर्माता जगुआर लैंड रोवर (Jaguar Land Rover) ने भारतीय बाजार में अपनी एक और शानदार एसयूवी को उतारा है। कंपनी ने अपनी सुपर लग्जरी एसयूवी नई रेंज रोवर वेलार (New Range Rover Velar) को लॉन्च किया है जोकि कार का ये फेसलिफ्ट मॉडल है। नई वेलार में कई कॉस्मैटिक अपडेट और पूरी तरह रि डिजाइन इंटीरियर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कार में नए जबर्दस्त फीचर्स देखने को मिलेंगे।