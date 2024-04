सलमान खान की फिल्म ‘सिकंदर’ को लेकर आया नया अपडेट, इस महिने से शुरु होगी शूटिंग

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) अपनी अगली फिल्म सिंकदर की शूटिंग मई से शुरु कर सकते हैं। सलमान ने ईद के खास मौके पर अपनी नई फिल्म का ऐलान किया था, जिसका नाम ‘सिकंदर’ है। इस फिल्म के निर्माता साजिद नाडियाडवाला और निर्देशक एआर मुरुगादॉस है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुरुगादॉस वर्तमान में तमिल स्टार शिवकार्तिकेयन के साथ एक एक्शन फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जिसका संभावित नाम SK23 है, जो जून तक जारी रहेगी। इसका मतलब है कि उन्हें अगले दो महीनों तक हिंदी और तमिल प्रोजेक्ट के बीच अपना समय बिताना होगा। वहीं फिल्म सिकंदर के फ्लोर पर आने से पहले मुरुगादॉस एसके23 के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को पूरा करना चाहते हैं।

Iss Eid ‘Bade Miyan Chote Miyan’ aur ‘Maidaan’ ko dekho aur agli Eid Sikandar se aa kar milo…. Wish u all Eid Mubarak!#SajidNadiadwala Presents #Sikandar

Directed by @ARMurugadoss @NGEMovies @WardaNadiadwala #SikandarEid2025 pic.twitter.com/5NIYdjPP9P

