Nita Ambani  jacket : नीता अंबानी की जैकेट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा , कीमत जान उड़ जाएंगे होश

Nita Ambani jacket : रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष (Founder and Chairperson of Reliance Foundation) नीता अंबानी ने बुधवार शाम को मुंबई के जियो वर्ल्ड प्लाजा (Jio World Plaza) में आयोजित एक ब्यूटी इवेंट( beauty event ) में उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। TIRA फैशन स्टोर के लॉन्च इवेंट में नीता अंबानी अपनी बेटी ईशा अंबानी को सपोर्ट करने पहुंची थीं। ब्लैक एंड व्हाइट जैकेट और लूजफिट पेंट में नीता अंबानी के ग्लैमरस लुक ने सभी क्या ध्यान अपनी ओर खींचा। नीता अंबानी ने शनेल ब्रांड (Chanel Brand) की वे नेक जैकेट पहनी थी, जिसकी कीमत लाखों में है।

नीता अंबानी की इस जैकेट की कीमत किसी कार की कीमत से कम नहीं है। इस जैकेट की कीमत में आप एक शानदार कार खरीद सकते हैं। जी हां नीता अंबानी ने जो जैकेट पहनी है उसकी कीमत वेस्टियायर कलेक्टिव साइट पर दी गई है। वेस्टियायर कलेक्टिव साइट पर शनेल रिज़ॉर्ट जैकेट की कीमत $14,866 है। यानि नीता अंबानी की जैकेट पूरे 12,30,000 लाख की है। इसके साथ् ही नीता अंबानी का अनोखा पॉपकॉर्न आकार के हैंडबैग ने खूब सुर्खियाँ बटोरीं।

इस जैकेट में नीता अंबानी काफी स्टनिंग लग रही थीं। जैकेट में नेक और बाजू के बॉर्डर पर ब्लैक डिटेलिंग की गई है। ये जैकेट बेहद क्लासी पैटर्न की है जिसमें आइवरी बेस पर ब्लैक और ब्राउन लाइन्स बनी हैं। जैकेट में दोनों साइड में 2 जेब हैं।

Proud mother Mrs Nita Ambani arrives at Jio World Plaza to support her daughter Isha Ambani Piramal for the launch of Tira's flagship store in Mumbai today! #TiraAtThePlaza #TiraBeauty #ForEveryYou pic.twitter.com/rVtxDrXb0h

— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) November 13, 2024