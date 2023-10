Nobel Prize 2023 : फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और ऐनी एल हुइलियर को मिला अवॉर्ड

नई दिल्ली। भौतिकी (Physics) में साल (2023) के नोबेल पुरस्कार का ऐलान मंगलवार को कर दिया गया है। फिजिक्स (Physics) में पियरे एगोस्टिनी (Pierre Agostini) , फेरेंक क्रूज (Ferenc Cruz ) और ऐनी एल हुइलियर (Anne L. Huillier ) को ये अवॉर्ड मिला है।

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023