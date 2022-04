बुलडोजर से सिर्फ मकान ही ध्वस्त नहीं हो रहे, आपका-हमारा संविधान ध्वस्त हो रहा है : Congress

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी (Congress Party) ने देश में जारी बुलडजोर की कार्रवाई पर बुधवार को ट्वीट कर बड़ा सवाल उठाया है। कांग्रेस पार्टी (Congress Party) ने कहा कि बुलडोजर (Bulldozers) से सिर्फ मकान ध्वस्त नहीं हो रहे, आपका-हमारा संविधान ध्वस्त (constitution is being demolished) हो रहा है।

कांग्रेस पार्टी (Congress Party) के पूर्व अध्यक्ष व वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने देश में जारी बुलडजोर की कार्रवाई पर बुधवार को ट्वीट कर कहा कि यह भारत के संवैधानिक मूल्यों का हनन है। उन्होंने कहा कि यह गरीबों और अल्पसंख्यकों का राज्य प्रायोजित लक्ष्य है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को इसके बजाय उनके दिलों में नफरत को दूर करना चाहिए।

BJP must bulldoze the hatred in their hearts instead. pic.twitter.com/ucSJK9OD9g

This is state-sponsored targeting of poor & minorities.

This is a demolition of India’s constitutional values.

कई राज्यों में बिजली संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पंजाब और महाराष्ट्र में कोयला की कमी हो रही है। जिसको लेकर महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत की ने कहा कि कुछ विद्युत उत्पादन प्लांट में चंद दिनों का ही कोयला बच गया है।

8 years of big talk has resulted in India having ONLY 8 DAYS of coal stocks.

Modi ji, stagflation is looming. Power cuts will crush small industries, leading to more job losses.

Switch off the bulldozers of hate and switch on the power plants! pic.twitter.com/CiqP9SlHMx

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 20, 2022