50MP के जबर्दस्त सेल्फी कैमरा के साथ आ रहा Nothing का नया फोन; 31 जुलाई को होगी एंट्री

Nothing Phone 2a Plus Selfie camera: नथिंग एक बार फिर अपने ग्राहकों के लिए एक नया फोन Nothing Phone 2a Plus को लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी का अपकमिंग फोन 31 जुलाई को एंट्री करने जा रहे हैं। हालांकि, नए डिवाइस के लॉन्च से पहले ही इसके कई स्पेक्स की डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। यह फोन जबर्दस्त सेल्फी कैमरे के साथ आने की उम्मीद है।

स्मार्टप्रिक्स की एक रिपोर्ट की मानें तो Nothing Phone 2a Plus को 50MP सेल्फी कैमरा के साथ लाया जा रहा है। इससे पहले Nothing Phone 2a को 32MP सेल्फी कैमरा के साथ लाया गया था। ऐसे में यह नए फोन के साथ एक बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि, रियर कैमरा सेटअप की बात करें तो Nothing Phone 2a की तरह ही 50MP डुअल रियर कैमरा देखने को मिल सकता है।

नथिंग ने पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी है कि Nothing Phone 2a Plus को MediaTek Dimensity 7350 चिपसेट के साथ लाया जा रहा है। यह फोन 12GB तक रैम वेरिएंट और 8GB एडिशनल रैम के साथ उपलब्ध होगा। अपकमिंग फोन में 6.7 इंच एमोलेड स्क्रीन और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल सकता है। फोन को ब्लैक और ग्रे कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकेगा।