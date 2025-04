Xiaomi QLED TV X Pro Series: भारत में लॉन्च हुई शाओमी की नई स्मार्टटीवी सीरीज, धांसू फीचर्स देंगे एंटरटेनमेंट का डबल डोज़

Xiaomi QLED TV X Pro Series: चीनी निर्माता कंपनी शाओमी (Xiaomi) ने आज भारतीय बाजार में अपनी Xiaomi QLED TV X Pro सीरीज से पर्दा उठा दिया है। यह सीरीज तीन साइज में उपलब्ध है- 43 इंच, 55 इंच और 65 इंच। इसमें सिनेमा giQLED डिस्प्ले और उन्नत क्वांटम डॉट तकनीक है जो अविश्वसनीय कंट्रास्ट, शानदार रंग और असाधारण चमक प्रदान करती है। यह सीरीज 4K रिज़ॉल्यूशन, DCI-P3 वाइड कलर गैमट, 1.07 बिलियन कलर, 120Hz AME बूस्टर प्रदान करती है और डॉल्बी विजन और HDR10+ के लिए सपोर्ट के साथ आती है।

Xiaomi X Pro QLED में फिल्ममेकर मोड की शुरुआत की गई है, ताकि कंटेंट आपके टीवी पर बिल्कुल वैसा ही दिखे जैसा इसके क्रिएटर चाहते हैं। अब, जब आप मूवी और शो स्ट्रीम करते हैं, तो आपका टीवी अपने आप ही डॉल्बी विजन में डायरेक्टर के विजन को दिखाता है। इसमें बिल्ट-इन आई केयर मोड है जो लो ब्लू लाइट मोड और डीसी डिमिंग प्रदान करता है। यह सीरीज़ Xiaomi साउंड, डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट और 3D साउंड एक्सपीरियंस द्वारा संचालित 34W बूम बॉक्स स्पीकर से लैस है। यह श्रृंखला A55 क्वाड-कोर प्रोसेसर द्वारा संचालित है, जिसमें 32GB स्टोरेज और 2GB रैम है। इसके अलावा, यूज़र Google TV, Google Assistant और Google Cast जैसी सुविधाओं का भी आनंद ले सकते हैं। यह सीरीज़ Apple AirPlay 2 के साथ काम करती है।

