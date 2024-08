नीरज चोपड़ा को लेकर अब मनु भाकर के पिता की आयी प्रतिक्रिया; स्टार जेवलिन थ्रोअर को लेकर कह दी बड़ी बात

नीरज चोपड़ा को लेकर अब मनु भाकर के पिता की आयी प्रतिक्रिया; स्टार जेवलिन थ्रोअर को लेकर कह दी बड़ी बात

Rumor of marriage of Neeraj Chopra and Manu Bhaker: पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) और शूटर मनु भाकर (Manu Bhaker) का शानदार प्रदर्शन रहा। एकतरफ जहां नीरज ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि दूसरी तरफ मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। वहीं, ओलंपिक गेम्स के समापन के बाद इन दोनों स्टार एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि नीरज चोपड़ा और मनु भाकर शादी करने वाले हैं। वहीं, अब मनु भाकर के पिता राम किशन भाकर की इस पर प्रतिक्रिया सामने आयी है।