अब अयोध्या में साधु की संदिग्‍ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस ने साधु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

प्रयागराज (Prayagraj) में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्ययक्ष (President of All India Akhara Parishad ) महंत नरेंद्र गिरि( Mahant Narendra Giri) की संदिग्‍ध परिस्‍थितियों में मौत (Death Under Suspicious Circumstances) का मामला अभी थमा नहीं कि अब अयोध्या (Ayodhya) में भी एक साधु की मौत हो गई है। श्री राम मंत्रार्थ मंडपम मंदिर की तीसरी मंजिल से गिर जाने के कारण साधु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।