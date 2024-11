Odisha Delegation Singapore Roadshow : सिंगापुर में राज्य सरकार के निवेश रोड शो में 300 प्रतिनिधि शामिल , निवेश संभावनाओं को प्रदर्शित किया

Odisha Delegation Singapore Roadshow : मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में ओडिशा के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को सिंगापुर में रोड शो किया, जिसमें राज्य की निवेश संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया। खबरों के अनुसार,16 नवंबर से सिंगापुर में मौजूद प्रतिनिधिमंडल ने ओडिशा में व्यापार के अवसरों (Business opportunities in Odisha) पर एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया, जिसका उद्देश्य आसियान क्षेत्र के निवेशकों(Investors from ASEAN region) और उद्योग जगत के नेताओं (Industry Leaders) को आकर्षित करना था। ओडिशा सरकार ने एक बयान में कहा कि इस सत्र में राज्य के “समृद्ध संसाधनों (“rich resources), विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे (World-class infrastructure) और कुशल कार्यबल (Skilled workforce) पर प्रकाश डाला गया, जो इसे निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य(A prime destination for investment) के रूप में स्थापित करता है।”

सिंगापुर में ओडिशा सरकार के निवेश रोड शो में 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो इसके अंतरराष्ट्रीय आउटरीच प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

रोड शो में शामिल प्रतिनिधियों में प्रमुख उद्योग नेता, निवेशक, ओडिया प्रवासी और विशेष आमंत्रित व्यक्ति शामिल थे। ओडिशा टीम की सिंगापुर यात्रा को बेहद सफल बताते हुए माझी ने कहा कि उन्होंने आधुनिक बंदरगाहों और औद्योगिक परिसरों का दौरा किया और ओडिशा के विकास को बढ़ाने के लिए बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की। रोड शो में लिंडे, वेना एनर्जी, कैपिटलैंड और माइक्रोन सहित प्रमुख कंपनियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें शामिल थीं। चर्चा रसायन, पेट्रोरसायन, धातु, आईटी और वस्त्र क्षेत्र में निवेश पर केंद्रित रही।