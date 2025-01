ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, सोशल मीडिया पर पिता के निधन की दी जानकारी

हरियाणा। मुक्केबाजी में भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर सिंह (Olympic medalist Vijender Singh) पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गुरुवार को उनके पिता महिपाल सिंह (Father Mahipal Singh) का निधन हो गया है। वे पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। पिता के निधन की जानकारी विजेंदर ने अपने एक्स हैंडल से दी। उन्होंने लिखा- ‘अत्यंत दुख के साथ हम यह सूचित कर रहे हैं कि मेरे पिता श्री महिपाल सिंह (Mahipal Singh)का निधन हो गया है। वे आज स्वर्ग सिधार गए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उन्हें अपने विचारों और प्रार्थनाओं में याद रखें’।

It is with the deepest grief and sadness, we inform the passing away of my father Shri Mahipal Singh. He left for his heavenly abode today. His last rites will be performed at my parental village Bhiwani, Haryana. We request you to keep him in your thoughts and prayers 🙏🏽ॐ नम:… pic.twitter.com/yi8hMcv5wj

