US के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन पर पीएम मोदी, बोले- वह महान दूरदर्शी नेता थे…

नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि ‘पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर (Former US President Jimmy Carter) के निधन से बहुत दुख हुआ है। वह एक महान दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए अथक प्रयास किया। भारत-अमेरिका (India-US) संबंधों को मजबूत बनाने में उनका योगदान एक स्थायी विरासत छोड़ गया है। उनके परिवार, दोस्तों और अमेरिका के लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।

Deeply saddened by the passing of former USA President Mr. Jimmy Carter. A statesman of great vision, he worked tirelessly for global peace and harmony. His contributions to fostering strong India-U.S. ties leave a lasting legacy. My heartfelt condolences to his family, friends…

