OnlyFans Lily Phillips ने एक दिन में 100 पुरुषों के साथ बना चुकी संबंध, अब वह 24 घंटे में 1000 पुरुषों के साथ $ex का बनाना चाहती हैं नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली। ओनलीफैन्स मॉडल लिली फिलिप्स (OnlyFans Lily Phillips) ने एक दिन में 100 मर्दों के साथ संबंध बनाए। फिलिप्स ने दावा किया था कि उन्होंने 101 लोगों के साथ सेक्स (Sex) और इसे बेहद भावनात्मक अनुभव बताया। हालांकि, अब उन्होंने 24 घंटों में 1,000 मर्दों के साथ संबंध बनाने की घोषणा की है।

100 मर्दों के साथ अनुभव के बाद छलके आंसू

i watched the documentary about lily phillips. this was her immediate reaction after hooking up with 100 men in a day.

she was feigning excitement for weeks before the stunt.

in fear of seeming ‘judgmental’ – the one and only cardinal sin recognized in modern secular culture –… pic.twitter.com/EcPGhdPZgV

— mary morgan (@maryarchived) December 11, 2024