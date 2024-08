जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए हमारी सरकार काम करती रहेगी....आर्टिकल 370 हटने के पांच साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटे आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि, मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार उनके लिए काम करती रहेगी और आने वाले समय में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी।

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा, आज हम संसद के अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को निरस्त करने के फैसले के 5 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। यह हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत थी। इसका मतलब था कि भारत के संविधान को यहां सही अर्थों में लागू किया जा सकता है। संविधान निर्माताओं का भी यही सपना था।

Today we mark 5 years since the Parliament of India decided to abrogate Articles 370 and 35(A), a watershed moment in our nation's history. It was the start of a new era of progress and prosperity in Jammu and Kashmir, and Ladakh. It meant that the Constitution of India was…

