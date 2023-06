एशिया कप से पहले पाकिस्तान को लगा झटका, अब क्या होगा पीसीबी का

नई दिल्ली। एशिया कप (Asia Cup 2023) के शुरू होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट (Pakistan Cricket) में अंदुरुनी कलह की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले साल पीसीबी के अध्यक्ष (PCB chairman) चुने गए नजम सेठी (Nazam Sethi) का ट्वीट इसी बात की ओर इशारा करता है। दरअसल, नजम सेठी ने पीसीबी के अध्यक्ष की उम्मीदवारी की रेस से खुद को बाहर कर लिया है। इसी बीच नजम सेठी के पीसीबी अध्यक्ष का पद भी छोड़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं।

नजम सेठी ने मंगलवार को अपने ट्वीट में लिखा, ‘सभी को सलाम! मैं आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के बीच विवाद का कारण नहीं बनना चाहता। इस तरह की अस्थिरता और अनिश्चितता पीसीबी के लिए अच्छी नहीं है। इन परिस्थितियों में मैं पीसीबी अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नहीं हूं। सभी हितधारकों को शुभकामनाएं।’

Salaam everyone! I don’t want to be a bone of contention between Asif Zardari and Shehbaz Sharif. Such instability and uncertainty is not good for PCB. Under the circumstances I am not a candidate for Chairmanship of PCB. Good luck to all stakeholders.

