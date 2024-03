PSL फाइनल के दौरान खुलेआम स्मोकिंग कर रहा था पाकिस्तानी खिलाड़ी, वीडियो वायरल

Imad Wasim Smoking Video Viral PSL Final 2024 : पाकिस्तान सुपर लीग 2024 (PSL Final 2024) में इस्लामाबाद यूनाइटेड (Islamabad United) को खिताब जिताने में इमाद वसीम का बड़ा योगदान रहा। वसीम (Imad Wasim Viral Video) ने पहले गेंदबाजी करते हउए 5 विकेट चटकाए, फिर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 19 रन की अहम पारी खेली। हालांकि, एक वीडियो के सामने आने के बाद यह पाकिस्तानी खिलाड़ी विवादों में घिरता नजर आ रहा है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर पीएसएल 2024 फाइनल मैच के समय का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इमाद वसीम ड्रेसिंग रूम में स्मोकिंग करता नजर आ रहा है। हालांकि, जब उन्हें इस बात का ऐहसास नहीं हो पाता कि वह कैमरे की नजर में आ गए हैं। वसीम की इस हरकत की खूब आलोचना भी हो रही है। बता दें कि फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने 2 विकेट से मुल्तान सुल्तान्स की टीम को फाइनल में हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तीसरी बार पीएसएल का खिताब अपने नाम किया है।

Imad bahi what is this behaviour

The reason behind 22-5#Imadwasim pic.twitter.com/GELQGIXeqe

