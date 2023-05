8 मई 2023 सोमवार का पंचांग: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया, जाने राहुकाल का समय और शुभ नक्षत्रों के बारे में...

Aaj ka hindi panchang: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया, अनला संवत्सर विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 (शोभकृत संवत्सर), बैशाख। तृतीया तिथि 06:19 PM तक उपरांत चतुर्थी। नक्षत्र ज्येष्ठा 07:10 PM तक उपरांत मूल। शिव योग 12:09 AM तक, उसके बाद सिद्ध योग। करण वणिज 07:19 AM तक, बाद विष्टि 06:19 PM तक, बाद बव 05:15 AM तक, बाद बालव।

मई 08 सोमवार को राहु 07:30 AM से 09:08 AM तक है। 07:10 PM तक चन्द्रमा वृश्चिक उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा।

आज के दिन, May 08, 2023 को, ज्येष्ठ मास का कृष्णा पक्ष चतुर्थी, यानी की ज्येष्ठ संकष्टी चतुर्थी मनाया जायेगा।

आज का पंचांग

चतुर्थी तिथि आरंभ : May 08, 06:19 PM

चतुर्थी तिथि अंत : May 09, 04:08 PM

विक्रम संवत – 2080, अनला

शक सम्वत – 1945, शोभकृत

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – बैशाख

तिथि

कृष्ण पक्ष तृतीया – May 07 08:15 PM – May 08 06:19 PM

कृष्ण पक्ष चतुर्थी – May 08 06:19 PM – May 09 04:08 PM

नक्षत्र

ज्येष्ठा – May 07 08:21 PM – May 08 07:10 PM

मूल – May 08 07:10 PM – May 09 05:45 PM

करण

वणिज – May 07 08:15 PM – May 08 07:19 AM

विष्टि – May 08 07:19 AM – May 08 06:19 PM

बव – May 08 06:19 PM – May 09 05:15 AM

बालव – May 09 05:15 AM – May 09 04:08 PM

योग

शिव – May 08 02:52 AM – May 09 12:09 AM

सिद्ध – May 09 12:09 AM – May 09 09:16 PM

वार

सोमवार

त्यौहार और व्रत

संकष्टी गणेश चतुर्थी

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:53 AM

सूर्यास्त – 6:53 PM

चन्द्रोदय – May 08 9:55 PM

चन्द्रास्त – May 09 8:36 AM

अशुभ काल

राहू – 7:30 AM – 9:08 AM

यम गण्ड – 10:46 AM – 12:23 PM

कुलिक – 2:01 PM – 3:38 PM

दुर्मुहूर्त – 12:49 PM – 01:41 PM, 03:25 PM – 04:17 PM

वर्ज्यम् – 04:15 PM – 05:45 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:57 AM – 12:49 PM

अमृत काल – 10:48 AM – 12:19 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:17 AM – 05:05 AM

आनन्दादि योग

पद्म Upto – 07:10 PM

लुम्ब

सूर्या राशि

सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मई 08, 07:10 PM तक वृश्चिक राशि उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास