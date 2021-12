Parambir Singh Suspended: मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह किए गए सस्पेंड

Parambir Singh Suspended: महाराष्ट्र की उद्वव सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। उद्वव सरकार (Udvav Sarkar) ने मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh) को सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले मुंबई की एक कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित करने का आदेश दिया था। वहीं, अब उद्वव सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है।

Former Mumbai police commissioner and senior IPS officer Param Bir Singh suspended for “irregularities and lapses”: Official

— Press Trust of India (@PTI_News) December 2, 2021