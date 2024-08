Paris Olympics 2024 : विनेश फोगाट की बड़ी जीत, टोक्यो ओलंपिक चैंपियन को हराकर किया उलटफेर

नई दिल्ली। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) ने मंगलवार को पेरिस ओलंपिक (Paris Olympics) में डिफेंडिंग चैंपियन युवी सुसाकी (Defending champion Yuvi Susaki) को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। भारतीय रेसलर (Indian Wrestler) ने इसके साथ ही टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। विनेश इस मुकाबले में जापान की रेसलर से आखिरी मिनट में 0-2 से पिछड़ रही थीं। हार का खतरा मंडरा रहा था, तभी भारतीय रेसलर (Indian Wrestler) ने पलटवार किया। विनेश फोगाट ने मैच खत्म होने से 30 सेकंड से तगड़ा दांव लगाकर हार को जीत में बदल लिया। इसके साथ ही विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) पेरिस ओलंपिक (Paris Olympics) के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं।

