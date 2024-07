बैडमिंटन से भारत के लिए बुरी खबर; सात्विकसाईराज-चिराग के दूसरे राउंड का मैच कैंसल... मेडल पर संकट के बादल

Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty’s Second Round Match Cancelled: पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए एक बुरी खबर आयी है। भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी (Satwiksairaj Rankireddy) और चिराग शेट्टी (Chirag Shetty) का आज होने वाला मैच कैंसल हो गया है। जिसके बाद बैडमिंटन में भारत के लिए मेडल पर संकट के बदला मंडराने लगे हैं।

दरअसल, 27 जुलाई को पहले मैच में जीत के बाद सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी (Satwiksairaj Rankireddy) और चिराग शेट्टी (Chirag Shetty) की भारतीय जोड़ी को अगला मुकाबला आज यानी 29 जुलाई, सोमवार को दोपहर 12 बजे से जर्मनी के मार्विन सीडेल और मार्क लैम्सफूस के खिलाफ खेलना था, लेकिन मार्क लैम्सफूस ने घुटने की इंजरी के चलते पेरिस ओलंपिक से नाम वापस ले लिया है। जिसकी वजह से जर्मनी की जोड़ी के अगले दोनों अगले दोनों मैच भी कैंसल हो गए। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने इस बारे में जानकारी दी है।

We hope Mark gets better soon. 🙏

More info 👉 https://t.co/Gh28E92bDO#Badminton #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/AIph48SEGJ

— BWF (@bwfmedia) July 28, 2024