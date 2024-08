Paris Olympics: पीएम मोदी और खेल मंत्री मंडाविया ने स्वप्निल को ब्रॉन्ज जीतने पर दी बधाई; जानिए क्या कहा

Swapnil Kusale: पेरिस ओलंपिक 2024 के छठे दिन भारत के खाते में एक और मेडल आ गया है। भारत के स्वप्निल कुसाले (Swapnil Kusale) ने शूटिंग की मेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में ब्रॉन्ज मे़डल जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। स्वप्निल की इस सफलता पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया (Union Sports Minister Mansukh Mandaviya) ने उन्हें बधाई दी है।

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘स्वप्निल कुसाले का असाधारण प्रदर्शन! पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई। उनका प्रदर्शन विशेष है क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक लचीलापन और कौशल दिखाया है। वह इस श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी हैं। हर भारतीय खुशी से भर गया है।’

Exceptional performance by Swapnil Kusale! Congrats to him for winning the Bronze medal in the Men's 50m Rifle 3 Positions at the #ParisOlympics2024.

His performance is special because he’s shown great resilience and skills. He is also the first Indian athlete to win a medal in… pic.twitter.com/9zvCQBr29y

