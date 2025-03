Navroz Mubarak: पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फारसी त्योहार पर दीं शुभकामनाएं, जानें- क्यों मनाया जाता है ‘नवरोज’

Navroz Mubarak: दुनियाभर रहने वाले पारसी लोग आज यानी 20 मार्च को ‘नवरोज़’ त्योहार मना रहे हैं। इस मौके पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुरुवार को पारसी त्योहार नवरोज़ की शुभकामनाएं दीं। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नवरोज़ की शुभकामनाएं दीं हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक्स पोस्ट में लिखा, ‘नवरोज़ मुबारक! यह विशेष दिन सभी के लिए ढेर सारी खुशियां, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। आने वाला साल सफलता और प्रगति से भरा हो, और सद्भाव के बंधन मजबूत हों। आने वाले साल के लिए शुभकामनाएं!’ विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लिखा, ‘नवरोज़ मुबारक! यह शुभ अवसर आपके और आपके प्रियजनों के लिए खुशी, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए।’

Navroz Mubarak!

May this special day bring abundance of happiness, prosperity and good health to all. May the coming year be marked by success and progress, and may the bonds of harmony be strengthened.

Wishing a joyful and fulfilling year ahead!

— Narendra Modi (@narendramodi) March 20, 2025