नोरा फतेही की रिवीलिंग ड्रेस में हॉट फोटो देख बोले लोग, आग लगा दी

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। यहां पर वो अपने फैंस के साथ के बीच चर्चा में बनी रहने के लिए आए दिन दिलचस्प पोस्ट साझा करती दिखाई दे जाती है। वहीं हाल ही में नोरा अपने एक लेटेस्ट पोस्ट के कारण जबरदस्त सुर्खियों में आ गई हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस फोटो में वो थाई-हाई स्लिट गाउन पहने नजर आ रही हैं।

इस फोटोशूट के लिए नोरा ने बेहद सेक्सी अंदाज में पोज दिया है। गोल्डन रंग के रिवीलिंग गाउन के साथ नोरा ने हाई हील्स और अपनी टोंड लेग्स फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए नोरा ने दिलचस्प कैप्शन भी दिया है। उन्होंने लिखा- ‘Hit him with that good good, make him wana act right’। वहीं नोरा की इस तस्वीर पर फैंस की ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। हर कोई उनकी इस तस्वीर को हॉट बताता नजर आ रहा है।