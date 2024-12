Pilibhit Encounter : खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर अब CM योगी को दी खुली धमकी, कहा-महाकुंभ में लेंगे बदला...

पीलीभीत: यूपी (UP) के पीलीभीत जिले (Pilibhit District) में एक दिन पहले 3 खालिस्तानी आतंकियों (Khalistani Terrorist) के एनकाउंटर के बाद अब अमेरिका में बैठे खलिस्तानी (Khalistani) आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू (Terrorist Gurpatwant Singh Pannu) ने योगी (Yogi Adityanath) सरकार को बदला लेने की धमकी दी है। पन्नू ने प्रयागराज में आगामी महाकुंभ (Mahakumbh) मेले में इसका बदला लेने का ऐलान किया है। उसने मृतकों के परिजन को 5 लाख की मदद के साथ ही अलग खालिस्तान बनाने का राग भी अलापा है।

प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurpatwant Singh Pannu) ने एक वीडियो जारी करते हुए जहर उगला है। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) और पंजाब के सीएम भगवंत मान (Punjab CM Bhagwant Mann) , पर खुलेआम निशाना साधा है। उसने कहा है कि यह महाकुंभ 2025 इस हिंदुत्व का आखिरी महाकुंभ कर देंगे।

वीडियो-

❗️🇺🇸US-based pro-Khalistani group leader vows to SUPPORT relatives of killed terrorists in 🇮🇳India pic.twitter.com/nJBvYsvEJG

— Sputnik India (@Sputnik_India) December 24, 2024