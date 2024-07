Gautam Gambhir के टीम इंडिया के हेड कोच बनने पर खिलाड़ियों ने दी बधाई; जानिए किसने क्या कहा

Gautam Gambhir Team India New Head Coach: राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होने के बाद आखिरकार नए हेड कोच के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई ने भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया हेड कोच नियुक्त किया है। इसका ऐलान बोर्ड के सचिव जय शाह ने मंगलवार शाम सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये किया। वहीं, हेड कोच बनने पर गंभीर को कई खिलाड़ियों ने बधाई दी है।

नए हेड कोच गौतम गंभीर के साथी खिलाड़ी और पूर्व स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने उन्हें एक्स पोस्ट के माध्यम से बधाई दी है। उन्होंने लिखा, ‘भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में आपकी नई पारी के लिए गौतम गंभीर को बधाई। मुझे यकीन है कि आपका अनुभव, ऊर्जा, जुनून, आक्रामकता और प्रतिभा टीम को उत्कृष्टता के पथ पर आगे बढ़ाएगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गुड लक दोस्त…’

Congratulations @GautamGambhir for your new innings as Head Coach of Indian Cricket Team. I am sure that your experience, energy, passion, aggression and talent will steer the team on the path of excellence. My best wishes to you. Good luck buddy pic.twitter.com/9gVruBZPC4 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) July 9, 2024

भारत के पूर्व हेड कोच और दिग्गज स्पिन अनिल कुंबले ने लिखा, ‘बधाई हो गौतम गंभीर। आप के लिए अच्छे की कामना!’ भारत के पूर्व बल्लेबाज और कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी गंभीर को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, ‘गौतम गंभीर के कोच के रूप में शीर्ष पर रहते हुए भारतीय क्रिकेट टीम का दुनिया भर में दबदबा रहेगा, वह 1.5 अरब भारतीयों की आकांक्षाओं को पंख देंगे – बढ़िया विकल्प…विवेकपूर्ण निर्णय।’

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने लिखा, ‘गौतम गंभीर भाई आपको भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनने पर बहुत-बहुत बधाई। आपका कार्यकाल जीतों और यादगार पलों से भरा रहे।’ इसके अलावा आईपीएल टीम केकेआर के बल्लेबाज नितीश राणा ने भी गंभीर को बधाई दी।

A big congratulations to you @GautamGambhir Bhai on becoming the Head Coach of Indian Cricket Team. May your tenure be filled with victories and memorable moments🤗 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 10, 2024

Congratulations Gauti bhaiya on becoming India’s head coach

Love the GG mentality we’ll miss you at KKR 🇮🇳🩵 https://t.co/zmDeGytkkJ — Nitish Rana (@NitishRana_27) July 9, 2024

वहीं, केकेआर ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘अपनी राष्ट्रीय टीम को कोचिंग देने से बड़ा कोई सम्मान नहीं है।’ बता दें कि नए हेड कोच बनने से पहले गंभीर केकेआर के मेंटोर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें इस पद को छोड़ना होगा।