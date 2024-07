PM मोदी ने ओलंपिक खेलने जा रहे एथलीटों का बढ़ाया हौसला; नीरज चोपड़ा-पीवी सिंधू समेत स्टार खिलाड़ियों से की बातचीत

PM Modi interacted with Indian Athletes: पेरिस ओलंपिक 2024 (Paris Olympics 2024) की शुरुआत 26 जुलाई से होने जा रही है, जिसके लिए पुरुष हॉकी टीम सहित 80 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों ने क्वालीफाई कर लिया है। वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल होने वाले भारतीय एथलीटों से बातचीत की और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इस बातचीत का वीडियो अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया है। जिसमें वह ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे एथलीटों से उनके अनुभव के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इस बातचीत में नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra), पीवी स‍िंधू (PV Sindhu), प्र‍ियंका गोस्वामी (Priyanka Goswami), मनु भाकर (Manu Bhaker) जैसे स्टार खिलाड़ी ऑनलाइन भी जुड़े। इस दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से उनकी तैयार‍ियों के बारे में जाना। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील भी की।

A memorable interaction with our contingent for Paris Olympics. Let us all #Cheer4Bharat.https://t.co/64fPsDNuRB

