पीएम मोदी ने पंकज उधास को दी श्रद्धांजलि, कहा-उनकी ग़ज़लें सीधे आत्मा से करती थीं बात, भारतीय संगीत के थे प्रकाश स्तंभ

नई दिल्ली। बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास (Pankaj Udhas) का सोमवार को निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार थे। यह जानकारी उनकी बेटी नयाब ने दी। पंकज उधास (Pankaj Udhas) 72 वर्ष के थे। वह ‘चिट्ठी आई है’ और ‘जिएं तो जिएं कैसे’ जैसे गीतों और गजलों के लिए जाने जाते हैं। पंकज उधास (Pankaj Udhas) का ब्रीच कैंडी अस्पताल में पूर्वाह्न 11 बजे के करीब निधन हो गया। उधास ने ‘नाम’, ‘साजन’ और ‘मोहरा’ सहित कई हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई।

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सहित कई शीर्ष नेताओं ने पंकज उधास (Pankaj Udhas) के निधन पर शोक जाहिर किया है। पीएम मोदी (PM Modi) ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि हम पंकज उधास जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं, जिनकी गायकी कई तरह की भावनाओं को व्यक्त करती थी और जिनकी ग़ज़लें सीधे आत्मा से बात करती थीं। वह भारतीय संगीत के एक प्रकाश स्तंभ थे, जिनकी धुनें पीढ़ियों से चली आ रही थीं। मुझे पिछले कुछ वर्षों में उनके साथ हुई अपनी विभिन्न बातचीतें याद हैं। उन्होंने आगे लिखा कि पंकज उधास के जाने से संगीत जगत में एक खालीपन आ गया है जिसे कभी नहीं भरा जा सकेगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। शांति.”

We mourn the loss of Pankaj Udhas Ji, whose singing conveyed a range of emotions and whose Ghazals spoke directly to the soul. He was a beacon of Indian music, whose melodies transcended generations. I recall my various interactions with him over the years.

His departure leaves… pic.twitter.com/5xL6Y3Sv75

— Narendra Modi (@narendramodi) February 26, 2024