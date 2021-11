PM Modi दीपावली मनाने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर पहुंचे, जवानों से की मुलाकत

यी दिल्ली: पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद दीपावली भारतीय सेना के जवानों (Indian army soldiers) के साथ मनाने की परंपरा को बनाए रखते हुए गुरुवार सुबह वह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले (Rajouri district of Jammu and Kashmir) के नौशेरा सेक्टर पहुंचे।

आपको बता दें, पीएम मोदी दिल्ली से जम्मू (Delhi to Jammu) के तकनीकी हवाई अड्डे (technical airport) गए और वहां से नौशेरा सेक्टर पहुंचे। जहां सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सेना प्रमुख एम एम नरवणे ने प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने से पहले बुधवार को इलाके का दौरा किया। सेना प्रमुख ने वहां सुरक्षा की स्थिति का पूर्ण रूप से जायजा लिया।

Prime Minister Shri @narendramodi arrives in Nowshera, Jammu, to celebrate #Diwali with soldiers. pic.twitter.com/UOQmA4Liy6

— BJP (@BJP4India) November 4, 2021