PM Modi की सुरक्षा में चूक या कुछ और?, एक साल पहले ही खालिस्तानी संगठन ने पोस्ट किया था पूरा VIDEO

नई दिल्ली: 5 जनवरी को पीएम मोदी (PM Modi) की सुरक्षा में बड़ी चूक ने देशभर में हड़कंप मचा दिया है। सभी इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय दे रहें हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर एक एनिमेटेड वीडियो वायरल (animated video viral) हो रहा है। इस वीडियो में पंजाब में पीएम (PM Modi) के साथ हुआ किस्सा दिखाया जा रहा है। आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकियों (Khalistani terrorists) द्वारा बनाया गया यह एनिमेटेड वीडियो (animated video viral) लगभग एक साल पुराना है।’

इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किसानों को फ्लाईओवर (Flyover to farmers) पर पीएम मोदी (PM Modi) को घेरते और नीचे फेंकते दर्शाया गया है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पंजाब की घटना के बाद आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) ने इसे ‘खालिस्तान आजादी’ (Khalistan Azadi) की शुरुआत बताया है। यह वीडियो 1 दिसंबर 2020 को खालिस्तानी संगठन द्वारा यूट्यूब चैनल पर DHAKKA GAMING पर पोस्ट किया गया है।

इस वीडियो में फ्लाईओवर पर एक ओर से पीएम मोदी को सुरक्षाकर्मी के साथ गाड़ी में आते हुए दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर से किसानों का काफिला दिखाया गया है। ये किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर आते हैं और पीएम मोदी के रास्ता को जाम कर देते हैं।

एनिमेटेड वीडियो में दिखाया गया है कि जब पीएम मोदी गाड़ी से उतरते हैं, तो सभी प्रदर्शनकारी एकसाथ उनकी ओर दौड़ते हैं, जिनसे डरकर वह भागने लगते हैं, इसी बीच ट्रैक्टर पर सवार एक प्रदर्शनकारी उनका रास्ता रोक लेता है। जिसके पीएम मोदी दूसरी ओर दौड़ते हैं, मगर यहाँ भी एक ट्रैक्टर उनका रास्ता रोक देता है। पीएम मोदी वहाँ से भागना आरंभ करते हैं, किन्तु देखते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने उन्हें सब तरफ से घेर लिया है। वह लोग लाठी-डंडों से लैस होते हैं।

दिल्ली भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने इस वीडियो को ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा है कि, ‘YouTube पर एक साल पहले ये एनिमेटेड वीडियो खालिस्तानियों द्वारा डाला गया। इसमें मोदी जी को फ्लाईओवर के ऊपर नकली किसानों द्वारा रोककर, घेरकर मारने की कोशिश की जाती हैं। जैसा इस वीडियो में हैं, हूबहू वैसे ही पंजाब में करने की कोशिश की गई।’ बता दें कि इसी यूट्यूब चैनल (Youtube channel) पर 6 दिसंबर 2020 को एक और वीडियो पोस्ट (video post) हुआ है।

