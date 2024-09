PM मोदी के US दौरे से मिली बड़ी कामयाबी, भारत वापस लौटेगा प्राचीन ‘खजाना’

America returned 297 antiques to India: पीएम नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे है। इस दौरे पर वह क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल, अमेरिका में भारतीय संस्कृति से जुड़ी 297 ऐसी नायाब चीजों को लौटाने का फैसला किया है जो कि तस्करी के जरिए देश से बाहर चली गई थीं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2014 के बाद से भारत को विदेश से लगभग 640 धरोहर वापस मिल चुकी हैं। इससे पहले साल 2021 में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के समय उन्हें 12वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति समेत 157 प्रचीन वस्तुएं सौंपी गई थीं। इसके बाद साल 2023 में पीएम मोदी के दौरे के बाद अमेरिका ने 105 वस्तुएं भारत को लौटाई थीं। इसके अलावा, यूके से 16 और ऑस्ट्रेलिया से 14 कलाकृतियां वापस प्राप्त की गई हैं।

पीएम मोदी ने अमेरिका का जताया आभार

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट में राष्ट्रपति बाइडेन का आभार जताते हुए लिखा, “अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई और सांस्कृतिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। 297 नायाब कलाकृतियों को लौटाने के लिए हम राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका सरकार के आभारी हैं।”

Deepening cultural connect and strengthening the fight against illicit trafficking of cultural properties.

I am extremely grateful to President Biden and the US Government for ensuring the return of 297 invaluable antiquities to India. @POTUS @JoeBiden pic.twitter.com/0jziIYZ1GO

— Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2024