नई दिल्ली: टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बेंगलुरु से 21 वर्षीय क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को हाल ही में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दिशा रवि को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शनिवार को नॉर्थ बेंगलुरु से कथित रूप से ‘उठा ले गई’। उनकी गिरफ़्तारी के साथ ही इस मामले पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। किसानों के साथ विपक्ष के नेताओं ने भी मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरकर जमकर निशाना साधा।

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा, ‘भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और यह दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। मैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। यदि माउंट कार्मेल कॉलेज की 22 वर्षीया छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई है, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूक किट अधिक खतरनाक है!’

DishaRavi’s arrest is the latest escalation in India’s crackdown on free expression&political dissent as it seeks2stifle the farmers’ mass protests, says the ⁦@dailytelegraph⁩ UK. Doesn’t GoI care about the damage it’s doing to its own global image? https://t.co/TILH9XKYkg

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) February 14, 2021