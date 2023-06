Power Cut in UP : 610 मेगावाट की बंद पड़ी तीन इकाइयां 24 जून से उत्पादन शुरू करेंगी, बिजली कटौती से मिलेगी राहत

Power Cut in UP : यूपी में बिजली संकट (Power Crisis in UP) को लेकर शासन प्रशासन के स्तर पर मंथन जारी है। इसी बीच प्रदेश में विभिन्न कारणों से बंद पड़ी विद्युत इकाइयों में 24 जून से उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा।