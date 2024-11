Prasar Bharati launches free OTT app ‘Waves’: 12 से अधिक भाषा में दूरदर्शन पर मुफ्त में देखने को मिलेगा प्रोग्राम

Prasar Bharati launches free OTT app ‘Waves’: भारत के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने अपने ओटीटी (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म ‘ वेव्स ‘(OTT app ‘Waves’) की घोषणा की है। मंच का उद्देश्य क्लासिक सामग्री और समकालीन प्रोग्रामिंग (classic content and contemporary programming) का एक समृद्ध मिश्रण पेश करके आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को ताजा करना है। रामायण, महाभारत, शक्तिमान और हम लोग जैसे कालातीत शो की लाइब्रेरी के साथ, मंच भारत के अतीत के साथ सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों की तलाश (seeking cultural and emotional connections) करने वाले दर्शकों को आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त, यह समाचार, वृत्तचित्र और क्षेत्रीय सामग्री(Documentaries and regional content) भी प्रदान करता है।

‘वेव्स’ 12 से अधिक भाषाओं – हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, गुजराती, पंजाबी, असमिया में सामग्री पेश करेगा। यह इन्फोटेनमेंट की 10 से अधिक शैलियों में फैला होगा ।

भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती (Public broadcaster Prasar Bharati) ने बुधवार को अपना ओटीटी ऐप ‘वेव्स’ लॉन्च किया, जिसके ज़रिए उपयोगकर्ता दूरदर्शन और आकाशवाणी के विशाल अभिलेखागार तक पहुँच सकते हैं। वर्तमान में, ऐप पर लगभग 40 लाइव चैनल उपलब्ध हैं, जिनमें B4U, ABZY, SAB Group और 9X Media जैसे प्रसारकों के लोकप्रिय चैनल और साथ ही इंडिया टुडे, न्यूज़ नेशन, रिपब्लिक, ABP न्यूज़, न्यूज़24 और NDTV इंडिया जैसे न्यूज़ चैनल शामिल हैं।

पणजी, गोवा में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव (International Film Festival of India) के दौरान प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा, “हम स्वच्छ और पारिवारिक मनोरंजन (“We love clean and family entertainment”) देने की कोशिश कर रहे हैं।” सहगल ने कहा कि ओटीटी ऐप कई अन्य सेवाएँ भी प्रदान करता है जैसे समाचार, ONDC नेटवर्क से जुड़कर आसान खरीदारी की सुविधा, गेम और फ़िल्में। उन्होंने कहा, “हमारे (प्रसार भारती) सभी अभिलेखागार भी उपलब्ध हैं। आप अपने पसंदीदा शो देखकर अपने बचपन को फिर से जी सकते हैं।”