प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा- सिर्फ वादे, मदद नहीं...

पटना। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलने से गुरेज नहीं करते हैं, रविवार को उन्होंने एक बार फिर अपने तेवरों को जारी रखते हुए मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला है। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना पर निशाना साधा है।

सहानुभूति की नई परिभाषा गढ़ रही है मोदी सरकार

प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार सिर्फ वादे करती है, लेकिन मदद के मौके पर विफल हो जाती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की ओर से एक और मास्टरस्ट्रोक, इस बार कोविड और उसके खराब प्रबंधन के चलते तबाह हुए बच्चों के लिए सहानुभूति और देखभाल को फिर से परिभाषित किया जा रहा है। ऐसे समय में जब बच्चों को ज्यादा सहायता की जरूरत है, उन्हें 18 की साल की उम्र में स्टाइपैंड देने का वादा किया गया, क्या उन्हें इस बारे में सकारात्मक महसूस करना चाहिए।

– Be grateful to #PMCares for PROMISE of free education; a RIGHT guaranteed by the Constitution/RTE

– Thank @PMOIndia for ASSURANCE to be enrolled in Ayushman Bharat that supposedly covers healthcare needs of 50Cr Indians but only FAILED to provide bed/oxygen when needed (2/2)

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) May 30, 2021