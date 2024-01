Prayashchit Puja : प्रायश्चित पूजा से होगी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत, जानिए इसका महत्त्व और नियम

Prayashchit Puja will be held before Ram Mandir Pran Pratishtha : अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा (Ramlala Pran Pratishtha) 22 जनवरी को होनी है। इससे पहले आज यानी 16 जनवरी से से विधवत पूजा-अनुष्ठान का आगाज होने वाला है। जिससे राम नगरी में 22 जनवरी तक लगातार जाप-मंत्रों की गूंज सुनाई देगी। वहीं, सबसे पहले प्रायश्चित पूजा (Prayashchit Puja) से होगी और इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह की विधवत शुरुआत हो जाएगी।