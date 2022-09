President Draupadi Murmu लंदन रवाना , महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में होंगी शामिल

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Britain’s Queen Elizabeth II) के राजकीय अंतिम संस्कार (State Funeral) में शामिल होने के लिए शनिवार को लंदन के लिए रवाना हो गईं। राष्ट्रपति मुर्मू का विशेष विमान नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान भरा। महारानी एलिजाबेथ II (Queen Elizabeth II) का 96 साल की उम्र में 8 सितंबर को निधन हो गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय महारानी एलिजाबेथ II (Queen Elizabeth II) का 19 सितंबर को अंतिम संस्कार (Funeral) किया जाएगा।

President Droupadi Murmu emplanes for London, United Kingdom to attend the State Funeral of H.M. Queen Elizabeth II and offer condolences on behalf of the Government of India. pic.twitter.com/HEFkhoh62J

— President of India (@rashtrapatibhvn) September 17, 2022