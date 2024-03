प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का पीएम बनाने की दी बधाई

PM Modi congratulated Shahbaz Sharif : पाकिस्तान (Pakistan) में आम चुनाव के बाद आखिरकार सोमवार को नया प्रधानमंत्री मिल ही गया। 72 साल के शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके प्रधानमंत्री बनने पर कई देशों के प्रमुख नेताओं की ओर से उन्हें बधाई मिल रही है। इस कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहबाज शरीफ को बधाई दी है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक्स पोस्ट के जरिये शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में शपथ लेने पर शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) को बधाई।’ बता दें कि पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में सोमवार (4 मार्च) को हुआ। इस समारोह में शहबाज शरीफ के बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif), पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहे।

Congratulations to @CMShehbaz on being sworn in as the Prime Minister of Pakistan.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 5, 2024